Luz Casal: "¿Larga enfermedad? No, se llama cáncer"

“La primera vez, cuando me dieron el resultado, fui a recogerlo sola. Mi compañero y un amigo me esperaban en la puerta. No pensé en las consecuencias que podría tener. Les dije: ‘se coge el toro por los cuernos y lo que haya que hacer se hace’. No quiero dar la sensación frívola de que tengo una fortaleza extraordinaria, pero ante una evidencia así hay dos maneras de tomárselo, creo yo. Una es derrumbándote y otra diciendo ‘esto es lo que hay, qué tengo que hacer”, recuerda ante el presentador Casal.