Palabra de experta: "La luz azul de las pantallas no perjudica tu retina"

Cada vez pasamos más tiempo delante de las pantallas. Si no es ocho horas delante del ordenador en el trabajo, son otras tantas con el móvil en la mano, otras mirando la televisión… Ante esto no te será extraño el concepto de luz azul en las pantallas, que se ha asociado a distintos efectos negativos sobre nuestros ojos, como la fatiga ocular, los dolores de cabeza, problemas en la visión o insomnio. Para ello, se venden filtros o se preparan cristales para las gafas que bloqueen esa luz azul. Pero ¿y si no fuese tan perjudicial como creemos?