Estar solo mata (más rápido)

No es ninguna novedad que la soledad, el aislamiento social, tiene consecuencias negativas en nuestra vida y en nuestra salud. Una cosa es la soledad elegida en determinados momentos en los que necesitamos no estar con nadie, pero otra muy diferente es la soledad no deseada, “un sentimiento doloroso que surge de la discrepancia entre las relaciones sociales que una persona tiene y las que le gustaría tener”, según Cruz Roja. Ahora una revisión de estudios señala como la soledad aumenta el riesgo de morir.