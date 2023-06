El programa Focus ha hecho una investigación sobre este proceso en busca no solo de lo positivo, sino también de la contraparte del borrado de tatuajes. Los expertos coinciden en que cada vez más gente se anima a ello porque gracias a la tecnología actual y su buena gestión pueden eliminarse sin dejar cicatriz en unas 6 u 8 sesiones , depende del tipo de tatuaje.

No obstante, hay voces que prefieren ser cautelosas ante ello. “Los resultados son variables, los que ves en Instagram siempre son los mejores. Muchas veces el tatuaje deja una pequeña sombra y es importante decirlo para no crear falsas expectativas. Puede quedar cicatriz o hipocromías, depende del arte del médico que utiliza el equipo y de su calidad con el resultado estético. Quitar tatuajes no es fácil”, sostiene el dermatólogo Jaime Piquero.