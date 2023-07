Aunque te pueda parecer contradictorio, hacer ejercicio (sin exagerar) no te agota, sino que te proporciona más energía. Una sesión de ejercicio de 30 minutos o una hora diaria sería ideal. Pero no solo eso, mantenerse activo en general, caminar cuanto se pueda y evitar pasar demasiado tiempo sentado no solo te ayudará a dormir mejor, sino que hará que circule el oxígeno y le suministrará energía a las células, liberando endorfinas que te harán sentir mejor.

Esto no quiere decir que no debas esforzarte o dar lo mejor de ti mismo, sino entender cuáles son tus límites y respetarlos para sentirte mejor contigo mismo y con los demás, sin terminar quemado o estresado.

Y no olvidemos que hacer ejercicio (nuestro primer hábito recomendado) es más fácil al aire libre; y estar en contacto con la naturaleza, aunque solo sea un parque, tiene un efecto antiestrés y alivia la fatiga mental. De hecho, un estudio de 2008, 'The Cognitive Benefits of Interacting With Nature', demostró que la energía mental se recupera incluso solo mirando imágenes de naturaleza.