El doctor que desmonta mitos: "Hacer deporte intenso es comprar papeletas para el infarto"

Zamorano pertenece al tipo de médico que siente auténtica pasión por su trabajo. Un corazón similar al que se utiliza en las facultades de medicina para los estudiantes preside su despacho. " La ventaja con el corazón es que lo sabemos todo, a diferencia del cerebro, del que no sabemos nada".

Con la sabiduría de quien lleva años interpretando las señales del corazón, el doctor Zamorano afirma que el infarto no es un accidente que ocurra en un día. "Mucha gente está enferma, pero no lo sabe porque no le duele nada. O se encuentra mal, va al doctor Google y se pone nervioso", afirma. El cardiólogo insiste en que hay señales que debemos saber interpretar. "Por ejemplo, si cuando usted hace un esfuerzo nota una pequeña presión en el pecho, tiene que acudir al médico porque se puede traducir en una estrechez en la arteria coronaria", explica.