La fotosensibilidad causada por medicamentos hace referencia a la reacción que se produce en la piel cuando una persona toma determinados medicamentos y luego se expone a la luz solar o a la luz ultravioleta (UV). "Estos medicamentos pueden hacer que la piel se vuelva más sensible a la luz, lo que resulta en una mayor probabilidad de quemaduras solares, enrojecimiento, irritación o erupciones cutáneas", alerta Luisa Alonso Fito, miembro del Comité de Pacientes y Ciudadanía de la Sociedad Española de Farmacéutico de Atención Primaria (SEFAP).

Entre esos medicamentos se encuentran fármacos de uso relativamente habitual consumidos por vía oral, como pastillas o jarabes, o aplicados directamente en la piel, como cremas o pomadas. "La lista de medicamentos que pueden causar esta reacción es larga, pero algunos de los más usados son los antiinflamatorios como el ibuprofeno, los anticonceptivos hormonales como el anillo vaginal o la píldora , y algunos tratamientos para la hipertensión y ciertos antibióticos, enumera la farmacéutica de atención primaria, que añade que muchas pomadas para picaduras de insectos, de uso más habitual en verano, también producen fotosensibilidad. Además, al ir cumpliendo años, es posible que tenga que tomarse algún medicamento de forma crónica , como, por ejemplo, los fármacos para bajar la tensión. Por tanto, hay que confirmar que no van a producir daños si se toma el sol.

Algunos medicamentos, al recibir radiación solar, cambian ligeramente su estructura química. Cuando esto ocurre, el sistema de defensas del organismo de ciertas personas lo identifica como dañino y ataca dando lugar a una reacción de tipo alérgico. "La fotoalergia es menos frecuente que la fotosensibilidad, y no depende tanto del medicamento, sino de las características de la persona. Igual que unos tenemos alergia al polen y otros no, con la fotoalergia por medicamentos pasa lo mismo", explica Luisa Alonso, que añade que, a diferencia de la fotosensibilidad, cuya reacción puede dar lugar a pensar que se ha tomado demasiado el sol, en la fotoalergia la reacción alérgica “se parece más a un eccema o una dermatitis de contacto y puede aparecer tanto en zonas en las que nos ha dado el sol como en zonas donde no hemos estado expuestos”.