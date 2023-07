El verano es sínonimo de vacaciones, de desconectar por completo de nuestra rutina, del trabajo, de todo lo que nos preocupa durante el año para disfrutar de nosotros mismos. Pero siempre hay algún problema, entre ellos, este infernal calor que ya ha hecho que en muchos puntos de nuestro país se superen los 45 grados de temperatura. No son pocos a los que este calor no solo les deja abatidos, sino que también les quita el apetito, no les apetece comer, si acaso, solo algo fresco que a veces terminan siendo bebidas azucaradas o helados. Sin embargo, como en cualquier época del año, la alimentación es igual de importante, pero ¿cómo podemos combatir esa falta de apetito?