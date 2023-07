Por norma general, el agua del grifo de España no solo es apta para el consumo, sino que también tiene una calidad aceptable. Si bien es cierto que se pueden identificar diferencias de sabor dependiendo de la provincia en la que nos encontremos, y de que en algunos puntos de nuestra geografía beber el agua del grifo pueda dejarnos un terrible sabor de boca, lo habitual es que podamos bebernos un vaso sin comprometer ni nuestra salud . De hecho, según los datos del Ministerio de Sanidad, más del 98% del agua del grifo de nuestro país es apta para consumo.

Esta cantidad de cloro varía dependiendo de varios factores, como la región o la época del año en la que nos encontremos, y aunque de por sí no tiene ningún impacto en nuestra salud (más bien, todo lo contrario, ya que es lo que elimina la mayoría de contaminantes de agua), sí puede resultar muy poco apetecible. Afortunadamente, este sabor se puede eliminar y de forma completamente gratuita.

Otro truco que podemos llevar a cabo es hervir el agua, ya que de esta forma también conseguiremos que el cloro se evapore. No obstante, y a no ser que sea de gustos muy peculiares, en este caso tendremos que esperar a que el agua enfríe para poder consumirla, así que si tienes mucha prisa, tal vez no sea muy recomendable.