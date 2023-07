Es preciso tener presente que los medicamentos no curan la enfermedad, tan solo ralentizan su avance en los estados iniciales de la misma (no así en caso de pacientes con un desarrollo grave de la misma, para lo que será necesario seguir buscando otras terapias). Además, se trata de fármacos excepcionalmente caros, que todavía no han sido aprobados, por ejemplo, por la Agencia Europea del Medicamento. Los prometedores fármacos tienen un buen número de luces y sombras.