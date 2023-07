El calor está siendo el protagonista de estos días. No es extraño, estamos en verano y lo normal es tener temperaturas altas, pero quizá no lo es tanto el sufrir olas de calor tan continuas, con días que superan los 40º en gran parte de España y noches que rondan los 25 y los 30º que impiden que durmamos bien. Para sobrellevar esos calores nocturnos no son pocos los que se dan una ducha fría antes de irse a la cama, pero ¿y si no fuera lo correcto?