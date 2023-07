¿Aire acondicionado o garganta? El modo de usarlo para no tener que elegir

Esta nueva ola de calor ha terminado, pero el abanico, el ventilador o el aire acondicionado siguen siendo necesarios. Las temperaturas siguen siendo altas, aunque no extremas, por lo que por las noches conciliar el sueño, más aún si eres de los que no soportan demasiado el calor, sigue siendo complicado. Cada uno tiene sus trucos para conciliar el sueño en estas noches tan complicadas, pero hay que buscar un equilibrio para que no nos afecte a la salud, especialmente a la garganta, de la que el aire acondicionado es un gran enemigo.