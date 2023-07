La alergia es una de las principales pandemias de la humanidad. Cada vez son más las personas a las que se les detecta algún tipo de alergia y según Paula Ribó, alergóloga y autora de 'Alergia, la nueva pandemia' , en la actualidad “se estima que el 25 o 30% de la población es alérgica a algo y en el 2050 parece que alcanzaremos cifras del 50%”. Además, la alergia es una patología que puede aparecer a cualquier edad, por lo que no, no es de extrañar que a los 50, de repente, sepas que eres alérgico a algo, como a tu perro o tu gato , ese con el que llevas tiempo conviviendo. ¿Qué hacer en esos casos?

Precisamente, entre los mayores de 50 lo más común, además de las alergias respiratorias, al polen que nos rodea o a los ácaros, entre las más frecuentes también está, como explica la alergóloga, está la de los animales con pelo. En este caso, cuando hay animales en casa hay que tener una serie de precauciones para que la sintomatología no se agrave.

Tal y como Ribó indica, “sí puede vivir con animales siendo alérgicos, pero con algunos consejos” . Por eso mismo indica que “no existe el animal hipoalergénico o que no da alergia. Lo que nos da alergia de los animales es el pelo, la caspa, la orina y/o la saliva. Algunos dan más síntomas que otros, pero todos los animales peludos, incluso el gato esfinge que no tiene ni un pelo, pueden dar alergia”.

La clave está en saber cómo convivir con ello, y por eso da una serie de consejos para convivir bien con tu perro o gato sin estar todo el día con el estornudo en la nariz. “El paciente debe tocar al animal lo menos posible (no abrazarlo, besarlo, etcétera). No dejar entrar al animal en el dormitorio, e intentar no dormir con él. Mantenerlo alejado de alfombras, cortinas y muebles tapizados”, sostiene la experta.