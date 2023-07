Un brote de gripe aviar está siendo analizado en profundidad por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) en Polonia, donde decenas de gatos domésticos se han visto ya afectados . Desde la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) establecían hace unos días que los gatos no suelen contagiarse de la gripe aviar y que habría que estudiar bien los casos para conocer el modo de infección de estos felinos.

Actualmente son más de 60 los gatos que han muerto en Polonia, algunos sacrificados, tras detectar este brote que vigilan con preocupación las autoridades del país. Algunos veterinarios polacos han advertido de que es mejor que ningún gato doméstico salga del país y que, a ser posible, no se los alimente con carne cruda, ya que es el posible origen del brote al no haber estado en contacto con aves de corral o silvestres. No obstante, critican que aún no se haya iniciado una inspección en la comida enlata para gatos que se comercializa en el país.