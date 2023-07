La soledad no deseada cuesta 14.000 millones al año en España: "Ahora tengo amigos y estoy mejor"

Ya lo decían los antiguos, no es bueno que el hombre esté solo, pero es que además nos sale por un pico. Algo más de 14.000 millones de euros al año, el 1,17% del PIB, eso es lo que cuesta la soledad no deseada en España en gastos sanitarios y pérdidas de la productividad, según un reciente estudio del Observatorio de la Soledad no Deseada de la Fundación ONCE. Más allá del dinero, la soledad no deseada produce muertes prematuras y una importante merma de la calidad de vida.