Las alergias, tanto respiratorias como alimentarias, están a la orden del día. Quien no es alérgico a los acaros o al polvo lo es a algún alimento, como el marisco. Si bien hasta hace unos años las alergias se asociaban principalmente con los más pequeños de la casa, la realidad es que cada vez son más los adultos que las padecen y que descubren una alergia a partir de los 50 años. No obstante, y aunque parece que hay mucha información sobre las alergias, lo cierto es que vivimos rodeados de más de un mito que no es cierto.