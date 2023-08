El verano es época de brocear la piel, de tumbarse en la playa o la piscina para intentar dorar un poco la piel y huir del blanco que se había apoderado de ella. Todo siempre con precaución, evitando las horas centrales del día y utilizando crema solar para proteger la piel de las quemaduras. No obstante, si te medicas o en algún momento tienes que tomar algún fármaco debes tener cuidado si te vas a exponer al sol, ya que hay medicamentos fotosensibles en los que la exposición solar puede ser peligrosa.

En cambio, las reacciones fotoalérgicas son menos frecuentes porque no aparecen en cualquier persona y tardan en manifestarse entre 1 y 14 días tras estar expuesto continuamente. Se trata de una reacción alérgica en la que el sistema inmune se defiende con una respuesta inflamatoria, similar a las reacciones alérgicas a los alimentos.

En caso de tener dudas, también puedes consultar el prospecto de los medicamentos, aunque por lo general en las cajas suele aparecer un símbolo con un sol y nubes que indica que es fotosensible, pero no es obligatorio llevarlo, por lo que no hay que fiarse de que no lo lleve.