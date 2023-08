Moscas, mosquitos, abejas, avispas, arañas y demás familia. No habrá criaturas más cumplidoras cuando se trata de incordiarnos en verano. Por poner un ejemplo, entre el 56 y el 94% de los adultos hemos sido picados al menos una vez por una abeja o una avispa. Excepto en casos graves, uno no sabe lo molesto que puede llegar a ser hasta que no le pican en la nariz. Lo descubrió el estadounidense Michael Smith, investigador del Instituto Max Planck, después de ofrecerse como voluntario para dejarse acribillar por un enjambre de abejas con el fin de saber dónde duele más una picadura.