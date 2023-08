Ricardo Cubedo, oncólogo: "A lo largo de la vida nuestro cuerpo desarrolla miles de focos microscópicos de cáncer"

Si uno quisiera arruinar su propio sistema inmunitario hasta el punto de enfermar o incluso de estar en riesgo de morir por ello, creo que sería francamente incapaz. No podemos hacer nada, no podemos alimentarnos suficientemente mal, no podemos llevar una vida suficientemente poco saludable como para que el sistema inmunitario se estropee al punto de empezar a percibir las consecuencias. Tendríamos que recurrir a extremos como infectarnos voluntariamente de sida y no recibir tratamiento, exponernos deliberadamente a una fuente de radiación del nivel de un aparato de radioterapia de una central nuclear para arruinar nuestro sistema inmunitario.