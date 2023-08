Carolina y Ramón, una pareja de 57 años, se toman muy en serio eso de cuidarse. Gastan en gimnasios y potingues, leen todo lo que cae en sus manos sobre antienvejecimiento, se inspiran en esas celebridades que parecen haber encontrado el elixir de la eterna juventud y contrastan con profesionales. Lo que no sabían es que tenían tan al alcance uno de los últimos suplementos que podrían ayudarles a retrasar el envejecimiento biológico y, de paso, mejorar su salud general: la creatina. La utilizan sus hijos, Carolina y Javier, de 21 y 23 años, en su rendimiento deportivo y, a partir de ahora, la tendrán que compartir con los padres.

El consejo de Montiel es tomar monohidrato de creatina , cinco gramos día, aunque él prefiere interpretarlo en términos de estado de salud y peso corporal: "la cantidad óptima es 0,08 gr/ Kg de peso corporal . Si pesas 75 kilos, 6 gramos por día". Advierte que hasta las dos semanas no se empieza a sentir el efecto. El especialista lo considera un suplemento seguro, como refleja algún estudio a nivel analítico de orina. No supone complicaciones renales ni hepáticas , aunque, se necesitan más estudios "para comprender completamente sus efectos y determinar las dosis adecuadas y posibles riesgos en personas mayores".

El plan de esta pareja no es demasiado común. Menos del 20% de los adultos mayores de 55 años practican un entrenamiento de resistencia suficiente -un par de días por semana- y menos del 12% cumple regularmente las pautas de ejercicio aeróbico -unos 150 minutos semanales de intensidad moderada a vigorosa). Son datos publicados por Journal of Dietary Supplements en un estudio que prueba los beneficios significativos para la salud. Su investigador principal, Scott C. Forbes, de la Universidad de Brandon (Canadá) concluye que el ejercicio compensa la alteración que se produce en la composición corporal a medida que envejecemos: menos masa corporal magra y más grasa. Además, la práctica regular de trabajo aeróbico y de fuerza ayuda a retrasar el deterioro funcional y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Motivos de peso para seguir el ejemplo de nuestros hijos deportistas.