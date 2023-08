En verano hay movimiento en las residencias de mayores. "Se juntan las habituales estancias temporales de las personas que vienen del hospital para recuperarse de una caída o una enfermedad, con los usuarios que están un tiempo mientras duran las vacaciones de sus cuidadores habituales", explica a Uppers Pedro Hurtado, director de la Residencia Madrid, en el Real Sitio de San Ildefonso, Segovia. "Los que ingresan vienen de situaciones imprevistas, y no tienen reconocida la Dependencia, con lo que entran por privado y se paga el 10% de IVA, luego, si la persona se queda y se le reconoce la dependencia, pagan el 4% de IVA, hay mucha confusión en esto" , avisa el director.

Sí, en España, por recibir el mismo servicio en una residencia, no se paga lo mismo. Parece una incongruencia, pero es así. Si tus padres van a una residencia privada, pagan el 10% de IVA, pero si van a una residencia pública o tienen una plaza concertada, pagan el IVA superreducido del 4%.

Esta rareza de nuestro sistema tributario ha puesto de acuerdo incluso a los familiares de los residentes con los empresarios del sector. "Es injusto. Incluso hay personas que han iniciado el trámite de solicitud ante el SAAD de un servicio de atención o cuidados o de una prestación económica vinculada al servicio, que se encuentran en la lista de espera. Muchos no pueden aguardar una decisión de la administración que le asigne una plaza pública o concertada o una PEVS. Se ven obligados a acceder durante este tiempo de espera a un recurso privado. Estas personas se ven doblemente perjudicadas, pagan la totalidad del precio y un 6% más de IVA que lo que pagaría una plaza pública o concertada", explica Cinta Pascual, presidenta de Ceaps, una de las patronales del sector.

"El acceso a un servicio profesional es un derecho universal reconocido por la Ley 39/2006 (Ley de Dependencia) y no se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando éste se ve obligado a contratar un servicio privado por la falta de medios o la ineficacia del sistema público. La falta de plazas públicas y el largo periodo de tiempo que pasa desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se otorga un servicio o prestación (una media de 438 días) obliga a muchas personas con necesidades asistenciales a optar por una plaza no concertada debiendo asumir un 6% más de IVA que el resto. La atención a la dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste. Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que otros servicios básicos", explica Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, la plataforma que agrupa a los familiares de los residentes en defensa de sus derechos.