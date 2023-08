¿Te aplicas suficiente crema de sol? ¿Y lo haces bien? ¡Lo más probable es que no! Los expertos afirman que la mayoría de los españoles no utilizan suficiente protector solar. De hecho, según un estudio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), solo el 42,2 % de la ciudadanía se aplica protección en el rostro cuando realiza actividades cotidianas al aire libre en verano, mientras que el 20,4 % asegura no usar ninguna protección.