El mal de Alzheimer es la forma más común de demencia, responsable de entre el 60 y el 80 por ciento de los casos. Uno de cada tres mayores de 85 años en España sufre esta enfermedad, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). Actualmente no tiene cura, pero su detección temprana es clave en su desarrollo. La comunidad científica no deja de buscar maneras de mejorar los tratamientos actuales y, en ese sentido, la Universidad de Cambridge (Reino Unido) también ha aportado su granito de arena publicando sus hallazgos en la revista 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association'.