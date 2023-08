La esperanza de vida ha aumentado extraordinariamente en las últimas décadas y se espera que siga aumentando de forma drástica en lo próximos años. Algunos estudios sitúan el límite de longevidad en los 150 años , pero también es cierto que vivir más tiempo no tiene por qué implicar vivir bien. Por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS) introdujo otro indicador, la esperanza de vida saludable (HALE) , es decir, una existencia saludable y satisfactoria, y cuya media en la UE se sitúa en los 75 años.

El estudio, publicado en la revista 'Journal of Aging and Health', es muy interesante porque compara los síntomas depresivos y la satisfacción general con la vida entre personas de la misma edad en diferentes momentos históricos. Concretamente, confronta medidas entre 500 personas de 75 y 80 años de la actualidad con los de los mismos grupos de edad en la década de 1990. No hay muchos estudios que hayan usado las mismas pruebas en hombres y mujeres de la misma edad separados por 28 años.