La Inteligencia Artificial quiere llegar a tu corazón. Y sabe cómo hacerlo. Mejor dicho, los que saben cómo hacerlo son los miembros de un equipo dirigido por el profesor Declan O'Regan, del Instituto de Ciencias Médicas de Londres , que vienen trabajando en un sistema destinado a evaluar los efectos de nuestros malos hábitos sobre el corazón. El cálculo de estos efectos puede determinar si la edad (biológica) de uno de nuestros principales órganos se corresponde con nuestra edad cronológica. Sorpresa: en la mayoría de casos no se corresponde.

A estas alturas no te vamos a decir nada que no hayas oído un millón de veces: el principal enemigo de la salud cardiaca es el sedentarismo. También lo son los malos hábitos alimenticios y otros 'placeres' habituales en nuestra vida, como fumar o beber en exceso. Lo que no sabíamos hasta ahora el ritmo al que esas costumbres podían hacer envejecer nuestro corazón.