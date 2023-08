La mosca revolotea: las altas temperaturas favorecen plagas y facilitan su proliferación

Sin embargo, la convivencia con este tipo de dípteros no es sencilla. No solo revolotean a nuestro alrededor sino que se posan insistentemente sobre la piel, trayendo bacterias y produciendo una gran incomodidad . Además las moscas carecen del instinto natural de la huida ante el peligro, por lo que por mas que las intentes matar parecen volver siempre al mismo sitio atraídas por el calor de la piel y, aún mejor para ellas, nuestro sudor .

Otro de los aspectos más inquietantes de la mordedura de la mosca negra es que, a diferencia de las picadoras de los mosquitos, esta puede dejar un rastro de sangre en a piel. Además, se han reportado en zonas de Madrid que algunas personas han tenido que acudir a urgencias. Para evitar esta situaciones hay varios consejos: para empezar, evitarlas. Mal que nos pese, la mosca negra prolifera en zonas de ríos y embalses, por lo que no conviene acercarnos si hay alerta de plagas (es el caso de la Playa de Estremera, por ejemplo). Si ya has sufrido la picadura, que notarás por un dolor además del picor, en la zona, ponte frío de inmediato. No te rasques la herida porque puede infectarse fácilmente. Por último, no etsá demás aplicarse un antiséptico.