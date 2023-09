Ana Belén desmonta el bulo de una supuesta crema milagrosa y llama a ser críticos: "Lo que sí recomiendo es el sentido común"

La publicidad en la que, supuestamente, participa Ana Belén es una entrevista en la revista Hola. En ella se decía que la Asociación Nacional de Reumatólogos, institución que no existe con esta denominación (la real es Sociedad Española de Reumatología), la había denunciado por recomendar una crema para las articulaciones muy efectiva y mucho más barata que las prescritas por los especialistas. En la entrevista falsa, la actriz llega a decir que sus dolores han acabado gracias a esa crema.

La réplica no ha tardado en llegar. En un mensaje en su cuenta personal de X y de Instagram, Ana Belén ha desmentido de manera tajante "cierta publicidad que circula por internet". La artista desmiente haber autorizado a la marca del producto para utilizar su nombre y fotografía como medio de promoción. "Quiero aclarar que en ningún caso he dado mi autorización ni he colaborado en dicha campaña y que se trata de publicidad engañosa y fraudulenta, y por tanto peligrosa".