El doctor Vicente Mera ha trabajado para Javier Bardem, Jesús Vázquez, Elsa Pataki, Alejandro Sanz, Pablo Motos y muchos otros famosos y millonarios que han acudido a su clínica para envejecer mejor. En 2021 recibió el European Awards in Medicine, que le acredita como mejor médico europeo de medicina antiedad.

Su equipo y él analizan hasta el último detalle del cuerpo y la mente de sus clientes, desde la genética hasta el estilo de vida, desde el estrés hasta las relaciones personales, pasando por los hábitos alimenticios o las copas de vino o cerveza que toman al día. En función de los resultados, elaboran un plan personalizado que deben seguir, lo que deben comer, qué y cuánto ejercicio realizar, cómo evitar el estrés, cómo relajar el cuerpo y la mente... Al final, todos se van con una hoja de ruta que no garantiza la inmortalidad ni la felicidad, pero sí consigue que el tiempo que se viva, sea más saludable. Esta sublimación del "menos plato y más zapato" de toda la vida, cuesta como mínimo 8.000 euros.

Pero no es necesario gastarse ese pastizal para mejorar en lo posible nuestra salud. El quid de la cuestión está en cambiar de hábitos, algo fácil de escribir y de decir, pero muy difícil de conseguir. Como empezamos curso, y es época de cambios, ¿qué mejor momento para volver a intentarlo?

Ya podemos explorar nuestra genómica y construir nuestra vida conforme a su información. Por ejemplo, si usted tiene predisposición a las enfermedades cardiovasculares el estudio genómico lo va a determinar, y podrá cuidar su tensión, su colesterol, gestionar bien sus emociones... y probablemente no morirá de infarto, morirá de otra cosa. Esto ya se puede hacer, es caro, no está disponible para todo el mundo, pero lo estará en un futuro muy cercano.

Pero yo ya he pasado los 50. ¿Estoy a tiempo?

Claro, cuando antes se empiece, mejor, pero siempre se va a mejorar si atendemos a esos pilares. Hay quién se piensa que la prevención del envejecimiento se debe hacer con 60 años y es un error. Con 25 años estás en la cúspide de tu capacidad física. No vas a ir más allá porque tu edad es lo mejor en cuanto a inteligencia, memoria, visión, equilibrio o fertilidad, entre otros. A partir de ahí todo es declive, por eso empezar temprano es tan importante.

Hay que mejorar la calidad, y sobre todo, la cantidad. Hay que comer menos. Yo recomiendo seguir la tradición japonesa del hara hachi bu , esto es, quedarse siempre con un poquito de hambre. Normalmente lo que engorda no es la comida principal, sino las comidas de entretiempo, los almuerzos, o las meriendas o el picoteo en el aperitivo. Si elimináramos eso, tendríamos mucho ganado, pero es difícil porque da placer y ayuda a socializar que también es bueno. Lo que yo propongo es que si tomamos un aperitivo, elimináramos uno de los platos de la comida o la cena.

¿Qué me dice del ayuno intermitente?

Tiene muchas ventajas, aunque no todos lo pueden hacer. No hay que ser muy estricto, pero en general sería hacer ayuno 16 horas al día, con lo que habría que desayunar un poco más tarde y cenar muy temprano. Esto provoca cetosis, es decir, cuando falta glucosa el cuerpo quema grasas y esto mejora el perfil lipídico y la autofagia. Es muy bueno para la agilidad mental y uno se siente mejor.

Sí, hay alimentos sanos, como la fruta, las legumbres o las verduras, pero hay algunos que han demostrado que proporcionan más beneficios al organismo. Para mí el superalimento por excelencia es la sopa de miso , sacia; cuida la flora intestinal; protege de la radiación, de hecho se utiliza en tratamientos de radioterapia; y aunque no sabemos a qué se debe, quien toma miso, vive más tiempo, tiene efectos en la longevidad. Además está la granada, la quinoa, el chocolate negro, el brócoli, la semilla de chía, el aceite de oliva, el ajo, la berza, el aguacate, la calabaza, el jengibre, el lichi y el amaranto.

¿Qué me dice del ejercicio?

El estrés en sí mismo no se puede modificar, pero sí nuestras emociones. Recomiendo actuar sobre lo que está sobre nuestro control directo, no de lo que depende de otras personas. Cuando llueve podemos taparnos con un paraguas, aunque eso no cambie el mal tiempo.