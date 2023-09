Linda Evangelista cuenta por qué optó por la doble mastectomía: "Estaba preparada para la vida"

Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford... la cuarta en la lista solía ser Linda Evangelista. El impacto de las supermodelos de los 90 cambió para siempre el mundo de la moda y el propio estatus de las profesionales de la pasarela. Pero no por ella estas mujeres han dejado de experimentar, muchas veces en secreto, procesos físicos difíciles, incluida la enfermedad. es el caso de Evangelista, que esta misma semana revelaba que ha tenido cáncer dos veces en el lapso de cinco años.

Hasta hace nada, pensábamos que lo peor que le había pasado a Linda Evangelista en términos de salud era la "desfiguración" -según sus propias palabras- que le produjo una mala praxis en el procedimiento de criolipolisis (una de las intervenciones más de moda para reducir grasa) hace siete años. En ese momento, una de las modelos más célebres de los 90, habló de sentirse "permanentemente deforme", después de que el proceso surtiera el efecto contrario. Habían pasado cinco años de la intervención pero Evangelista no lo había contado hasta ese momento. "A mis seguidores, que se han preguntado por qué he estado sin trabajar mientras la carrera de mis compañeras prosperaba: la razón es que he sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido”, aseguró.