Tenemos claro que necesitamos alimentarnos para vivir. Pero también tenemos claro que no es bueno tener kilos de más . La obesidad es la antesala de enfermedades graves como la diabetes, la hipertensión y otros patologías cardiovasculares . La mayoría de los excesos de peso no se deben a ninguna enfermedad metabólica, sino a una ingesta excesiva. Y eso es una buena noticia porque quiere decir que si reducimos la ingesta podremos adelgazar. La pregunta, por tanto, es qué hacer cuando viene un ataque de hambre, algo normal cuando estamos reduciendo calorías.

Para este experto, el hambre no es más que "una pequeña bajada de azúcar". Si cuando se tiene hambre no se ingiere nada en 20 o 30 minutos, nuestro cuerpo buscará esa energía en la grasa almacenada, transformará esa grasa en azúcar y el nivel de azúcar en sangre volverá a estabilizarse y no sentirás hambre.