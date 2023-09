Angélica Cuapio, investigadora del sistema inmune: "Estoy más feliz y sana tras empezar las inmersiones en agua helada"

Las inmersiones en agua helada de la doctora Angélica Cuapio nos devuelven esa idea de sabio loco presente en nuestro imaginario. Pero no hay ninguna chifladura en esta científica mexicana que investiga enfermedades infecciosas en el prestigioso Instituto Karolinska (Suecia) . En las gélidas aguas de Estocolmo encontró la cura para algunas de las secuelas persistentes que le dejó el covid y ahora planea estudiar a fondo su aporte al sistema inmune y, de manera más concreta, al llamado covid persistente o long covid. Si hubiese que ponerle un adjetivo, el más ajustado sería intrépida.

Para hacernos una idea, el lago Mälaren, al oeste de Estocolmo, se convierte en invierno en una magnífica pista para los amantes del patinaje y del hockey sobre hielo. Algunos ciudadanos le dan a los lagos otros usos, como cavar orificios para pescar y, por qué no, también para sumergirse, un hábito que adoptó la doctora Cuapio en plena pandemia, después de sufrir el Covid-19. Al notar su mejoría, decidió empezar sus días en traje de baño y con el cuerpo en agua helada. Pico y pala en mano, descubrió una manera de sortear así casi todos los males que amenazan con acorralar tanto al cuerpo como al espíritu.

El agua ya era un hábitat natural. Durante su etapa universitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México solía nadar en la alberca olímpica. Aunque de forma intermitente, no dejó de nadar cuando se trasladó a Alemania y Austria, donde se formó como inmunóloga. En Suecia, secundario a su hobby de inmersiones heladas, participó en el Campeonato Sueco de Nado de Invierno 2022 y representando a México, logró ser campeona en la modalidad de crol en su categoría.

Cuando llegó el invierno y el agua del tinaco se congeló, tenía tanta ilusión de nadar en el lago. Pero debido a que estas prácticas a temperaturas bajas requieren importantes medidas de seguridad, la más importante no nadar solo, fue así que, buscando, encontré en redes sociales que había algunos grupos de personas que nadaban en los lagos gélidos .

No. Fue importante tener el apoyo de mi novio, quien me acompañaba cuando podía al lago. A medida que se iba congelando el lago, era necesario cavar un hoyo en la superficie congelada del lago. Hice amistad con dos mujeres con quienes me animé a continuar a pesar de que la temperatura seguía descendiendo. Una de ellas también tenía sintomatología de covid persistente y advirtió esa misma mejoría. Gracias a los escalones que hay en los muelles de los lagos, podía descender lentamente evitando así un choque térmico fatal. De aguantar unos segundos pasé a permanecer hasta diez minutos charlando en medio del hielo flotante.