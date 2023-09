Olores para potenciar la memoria: la nueva terapia con resultados sorprendentes

"La fuerza de persuasión del perfume no se puede contrarrestar, nos invade como el aire invade nuestros pulmones, nos llena, nos satura, no existe ningún remedio contra ella". La sentencia es de Patrick Süskind, en su celebérrima novela 'El perfume'. Quizás menos dramática, pero igual de fascinante, es nuestra relación real con los aromas. Y no hablamos solo de las llamadas aromaterapias, que recurren a distintos olores como elementos 'medicinales' (algo que no está científicamente comprobado) sino de su poder evocador y ciertamente relajante.