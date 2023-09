El escenario social es propicio a la bebida . De manera recurrente, se publican artículos que en los que se dice que beber una copa de vino es bueno para la salud cardiovascular o que la cerveza es rica en ciertos micronutrientes. Pero el titular más llamativo es el que afirma que las personas que no beben alcohol son más sedentarias, tienen peor salud y mueren más . Es lo que se llama la paradoja abstemia . ¿Pero es realmente una paradoja o una mala deducción estadística? Tanto en un caso como en otro, la industria ha aprovechado esta realidad para seguir insistiendo en la idea de que beber un poco no está del todo mal.

Como este caso, hay muchos. En la actualidad, ya se sabe que quienes viven menos no mueren antes por no beber, sino por otros problemas de salud que les han obligado a abandonar el alcohol o a no probarlo. Es decir, algunas patologías preexistentes -de la adicción a enfermedades orgánicas- son las que conducen a ser abstemio en muchos casos. El mayor estudio sobre alcohol y mortalidad en España, que se dará a conocer próximamente, profundiza en esta peculiaridad. Muchos expertos ya venían hablando de la dificultad de encontrar un universo de individuos que no probaran el alcohol de manera voluntaria y gozaran de buena salud. Hasta que no se halle ese universo relevante, es posible que las conclusiones sigan apuntando a la paradoja que conocemos.