Nuestro cuerpo es sabio y suele mandarnos distintas señales cuando sufrimos algún problema de salud que no se aprecia a simple vista: inflamación, cansancio inusual, ir constantemente al baño , un dolor repentino o la falta de energía constante pueden ser manifestaciones de una posible dolencia. De entre todos estos indicadores, el olor de la orina es fundamental .

A pesar de que el olor pueda ponernos en alerta, esta microflora, compuesta por muchos tipos de bacterias, no tiene por qué ser perjudicial para nuestra salud. Será el urólogo quien evalúe nuestro caso y decida si la bacteriuria requiere algún tipo de tratamiento específico. Por lo general, no suelen recetarse antibióticos para no alterar el equilibrio de la flora y evitar la propagación de otro tipo de bacterias más complicadas de tratar.