El cáncer es una enfermedad al alza y cada vez más frecuente. Según la Internacional Agency for Research on Cancer, en 2020 se estimó que se diagnosticaron unos 18’1 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo, señalando que en 2040 la cifra crecerá hasta los 28 millones nuevos casos. Una enfermedad que, sin embargo, no es prácticamente contagiosa, al menos en humanos, pues en determinados animales sí que es más común, especialmente en los berberechos, o eso es lo que señala un nuevo estudio.