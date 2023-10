Hormesis: cuando algo malo para la salud puede frenar el envejecimiento

Lo que no te mata te hace más fuerte. El dicho popular tiene ahora una explicación científica avalada por siglos de evolución. Los primeros humanos se vieron sometidos a epidemias de hambre, a olas de frío y de calor y al acoso de enfermedades. Basta recordar que los antibióticos no se descubrieron hasta 1928. Hasta ese momento, a lo largo de la historia, ha habido causas suficientes para acabar con la especie. Sin embargo, cerca de ocho mil millones de humanos viven en el planeta. Parece, por tanto, que ciertos niveles de estrés no son malos y las últimas investigaciones lo confirman: exponerse a situaciones incómodas para nuestra salud, paradójicamente, la beneficia.