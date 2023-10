Carla Bruni habla por primera vez de su cáncer de mama: "Me lo diagnosticaron hace cuatro años"

Por primera vez Carla Bruni ha hablado con claridad del cáncer de mama que sufrió . La exprimera dama francesa ha querido llevar su vida privada siempre lo más discretamente posible. Sin embargo, la cantante y modelo de 55 años ha contado por primera vez que ha superado un cáncer de mama, celebrando que el tumor ya no es agresivo gracias a que tuvo un diagnostico precoz. Una enfermedad que le fue diagnosticada hace cuatro años, pero de la que quiere alzar la voz y concienciar ahora.

Ha sido a través de sus redes sociales donde lo ha contado, animando a todas las mujeres a hacerse exámenes rutinarios. “Si no hubiese seguido estas pruebas anuales, ahora no tendría uno de mis pechos”, ha confesado la mujer del expresidente Nicolas Sarkozy.

La artista fue diagnosticada hace cuatro años de cáncer de mama, pero no se había hecho pública hasta ahora, cuando quiere crear conciencia sobre las mujeres para que se hagan mamografías periódicas. “Mi cáncer no fue agresivo porque no tuvo tiempo de serlo”, recalca para demostrar lo importante que es coger a tiempo una enfermedad de estas características.