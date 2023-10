Un análisis de sangre experimental para detectar el cáncer en personas sanas

Para el paciente, la experiencia de la biopsia de sangre es una sencilla extracción que ya se usa para el control de tumores metastásicos o para dilucidar el pronóstico de algunas cirugías. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en The Lancet arroja más luz sobre los beneficios de esta técnica en personas asintomáticas, aunque todavía deba perfeccionarse para evitar falsos positivos y, por tanto, exceso de diagnósticos.

En el estudio publicado por The Lancet, los investigadores reclutaron a más de 6.600 participantes aparentemente sanos con y sin factores de riesgo de cáncer y los sometieron a biopsias líquidas de sangre. Se detectaron signos de cáncer en 92 casos, de los cuales en 38 se diagnosticó un tumor. Otros 57 fueron resultados falsos positivos. En total, durante el año de seguimiento que duró el estudio, 121 participantes fueron diagnosticados de cáncer: además de los 35 que fueron detectados con la biopsia líquida, otros 86 que dieron negativo en esta prueba (falsos negativos) fueron finalmente diagnosticados de cáncer con otras técnicas de detección.

A pesar de los casos de falsos positivos y falsos negativos, el estudio avala la viabilidad clínica de las pruebas, aunque sigue siendo necesarias nuevas investigaciones para alcanzar la eficacia completa de esta prueba. Algunos investigadores señalan las limitaciones técnicas y biológicas de la biopsia líquida, ya que no todos los tumores liberan ADN a la sangre (por ejemplo, los de mama o pulmón, sí. Los de tiroides, no) y cuando lo hacen, no suele ser en estadios tempranos.