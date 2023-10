Las reinas sin reglas: "Debemos estar orgullosas de ser la primera generación que hablamos sin miedos de la menopausia"

¿Por qué crees que durante tanto tiempo no se ha hablado de la menopausia?

Hay diferentes motivos. El primero es que la menopausia se ha relacionado con la vejez y actualmente, todavía vivimos en una sociedad donde el culto a la juventud se respira en todos lados: anuncios, películas, revistas, … Asimismo, al relacionarlo con la vejez, las mujeres la hemos escondido porque no queríamos reconocernos como personas invisibles socialmente.

Creo que debemos estar orgullosas de ser la primera generación que hablamos sin miedos de este proceso natural y, gracias a ello, los medios de comunicación y campañas de publicidad nos están incluyendo, cosa que me parece maravillosa. Estamos dejando de ser invisibles.

El primer error que veo es que comemos menos de lo que deberíamos comer. En esta etapa, tenemos unas necesidades aumentadas de vitaminas, minerales, fibra, proteínas, grasas,.. y el 90% de las pacientes que llegan a mi consulta no las cubren. Comemos muy por debajo de lo que necesitamos y eso afecta a nuestros síntomas.

Otro error es pensar que es tarde para empezar a cuidarnos. Siempre explico en redes que si ahora tienes 60 años y no te has cuidado nunca, no es tarde. Los estudios demuestran que hasta con 80 y 90 años podemos mejorar física y metabólicamente de manera que nunca es tarde. Pero si hablamos de un ideal para empezar a cuidarnos para la menopausia, yo diría que cuanto antes mejor. Una buena edad son los 40 años.