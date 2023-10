Dioses griegos, musculación y baños helados: las fiestas de lujo para aumentar la testosterona que triunfan en Silicon Valley

“Mi propuesta es ayudar a los hombres a pasar de la testosterona baja a media, de media a alta y de alta al siguiente nivel”, explicó Jeff Tang, hacker biológico y fundador de la startup T-party, según recoge The Information . Para Tang la virilidad está en peligro por un simple motivo, los hombres se han olvidado de mantener sus niveles de testosterona lo más altos posible.

Sin duda la testosterona es un parámetro que debe vigilarse para que mantenga un equilibrio que, en general, no supone ningún tipo de esfuerzo. En los hombres menores de 50 unos valores saludables tienen un rango bastante amplio que oscina entre los 270 y los 1.070 nanogramos por decilitro de sangre , según un estudio de la Universidad de San Diego que destaca que no por acercarse al máximo de ese rango se va a tener más beneficios.

Cierto es que, con la edad, especialmente a partir de los 40 años, la hormona comienza a disminuir, algo totalmente normal. No obstante, mientras no caiga por debajo de los 150 nanogramos, no se considerará un problema que tratar.