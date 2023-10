Javier Cortés, oncólogo y especialista en cáncer de mama y melanoma, no sabría precisar cuándo encontró su vocación. Tal vez llegó al mundo con ella. Sus recuerdos más lejanos le sitúan en la sierra madrileña cuando, de niño, le curaba la pata a un pájaro y las heridas a cualquier otro animalillo que lo necesitase. Ese querer saber cómo sanar y cómo practicar su voluntad de ayudar le acompañó siempre y se hizo más fuerte cuando, una vez terminada la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, se planteó qué especialidad tomar. "Tuve claro que quería ejercer en aquello que tuviese que ver con el sufrimiento humano más duro y la oncología lo es", nos adelanta en una entrevista en la que nos habla con firmeza de los avances extraordinarios en cáncer de mama, pero también de la importancia de la humanización de la oncología, de aliviar el miedo del paciente y conseguir que se sienta bien tratado.

El doctor tiene la virtud de trasladarnos sus conocimientos y su complejo oficio con un lenguaje sencillo y de forma muy natural, pero sin perder su habitual entusiasmo. Tiene razones para ello: "Este año hemos visto resultados en cáncer de mama como no habíamos visto en la historia de esta enfermedad. Muchos tumores a los que antes dábamos tratamientos agresivos hoy sabemos que podemos desescalar curándose igual", detalla.

Pero no solo hay más cáncer, además se diagnostica antes y mejor. En cáncer de mama, por ejemplo, hace solo cinco o seis años, las cifras eran 27.000 casos nuevos en España. Actualmente, superan los 34.000. "Frente a estos datos, el cáncer, y el de mama en particular, cada vez se cura más. Incluso en los tumores más agresivos, estamos intentando cronificar la enfermedad".

Cortés señala que en el diagnóstico precoz, importantísimo, ha sido decisiva la divulgación. "Antes esta enfermedad se veía como una maldición. Ahora es aceptada y conocida. Los pacientes ya no tienen ese miedo a mostrar la enfermedad. En este sentido, hay que destacar también el factor humano en la oncología". Por Uppers han pasado pacientes que dan fe de que, sin duda, él es uno de sus doctores que mira a los ojos y toma sus manos.

Así habla de este doctor la periodista Joana Bonet , que en marzo de 2023 usó su cuenta de Instagram para relatar que había sido tratada por él de un adenocarcinoma infiltrante de mama: "El Doctor Cortés es un sabio que te coge la mano y no la suelta. Es pionero en investigaciones sobre el cáncer de mama, uno de los mejores del mundo. Su fundación @fund_contigo está dedicada a las mujeres, y ahí me tiene para ayudar. Porque sí, nuestra sanidad está tocada, pero nuestros profesionales son puro oro".

Su ensayo clínico internacional Destiny Breast-03 ha estudiado la eficacia y seguridad de Trastuzumab deruxtecan, un nuevo fármaco que frena el cáncer de mama metastásico. Se trata del avance terapéutico más importante de la última década en este tipo de tumores dentro del campo de la inmunoterapia. Actúa como uno de esos caballos de Troya que menciona. Es decir, consigue entrar dentro de las células tumorales y destruirlas. El estudio ha sido publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine.