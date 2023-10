En busca del secreto de la longevidad: la ciencia se fija en María, la catalana que ha llegado a los 116 años

“Tiene la cabeza lúcida. Recuerda con impresionante nitidez episodios de cuando solo tenía cuatro años y no presenta ninguna enfermedad cardiovascular habitual en las personas de edad avanzada. Solo tiene problemas de movilidad y de oído” , señala el investigador a ABC, pues pese a que su edad cronológica está clara, lo más probable es que la biológica sea mucho menor a sus 116 años.

Entre los hábitos que Brayas siempre ha seguido y que podrían esconder algunas claves de su longevidad está que nunca ha hecho dieta, es más no se ha privado de nada, aunque el matiz se encuentra en no abusar y optar por la moderación siguiendo una dieta saludable. Además, si el café no falta en su vida tampoco lo ha hecho el yogur, pues se toma uno cada día prácticamente desde que tiene uso de razón.