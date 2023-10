Cuando nos duele algo una de nuestras primeras reacciones es tomarnos algo para calmarlo antes de que vaya a más. Otros lo tienen tan interiorizado que hasta que no es demasiado agudo no recurren a la medicación. Aunque intentemos huir del dolor, lo cierto es que no deja de ser una sensación necesaria que nuestro cuerpo debe experimentar. “Es una experiencia humana y una ventaja evolutiva que nos permitió sobrevivir sobre otras especies. Es una alarma que nos indica que algo está mal”, explicaba a Uppers el osteópata Julien Lepretre.