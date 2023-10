El grupo que lidera esta investigadora acaba de conseguir una financiación de 1,5 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación. Esto le permitirá centrarse en los próximos años en ese eje de inmunidad innata, ya que en la actualidad no existen fármacos que modulen de manera específica su actividad temporal. El objetivo final es identificar "ventanas temporales en las que el rendimiento terapéutico es mayor", para ajustar la aplicación de los tratamientos a estos horarios y aumentar su efectividad.

La cronoterapia, que no siempre ha disfrutado de buena prensa, va abriéndose paso con un goteo incesante de estudios epidemiológicos y ensayos clínicos. En 2011, un equipo de investigadores de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, puso en marcha un experimento con un grupo de ancianos que iba a vacunarse contra la gripe. Parte de la muestra recibió la inmunización entre las 9 y 11 de la mañana. El resto, a primera hora de la tarde. Al analizar su evolución, los científicos comprobaron que los niveles de anticuerpos eran más altos entre quienes se habían vacunado a primera hora del día.

Se ha analizado también si la hora puede ser decisiva en el éxito o fracaso de un medicamento en enfermedades como la hipertensión, el asma, la artritis o las alergias, pero las conclusiones no son contundentes. Es el caso de un estudio desarrollado en la Universidad de Vigo que concluyó que tomar los anhipertensivos por la noche podría reducir en un 45% el riesgo de complicaciones cardiovasculares y ayudaría a controlar mejor la tensión arterial. Aunque fue publicado en 2019 en la revista European Heart Journal, miembros de varios comités de guías de hipertensión, pusieron en entredicho sus conclusiones por estar poco documentado y por el peligro que supondría para pacientes que experimentan presión arterial muy baja durante la noche, un riesgo especialmente elevado en ancianos.

Lo mismo ocurrió con el estudio Treatment in Morning versus Evening (TIME), en el Reino Unido, con una muestra de 21.104 pacientes adultos hipertensos a los que se dividió con el fin de aplicar la medicación antihipertensiva bien por la mañana, bien por la noche. La mortalidad al final del estudio, 5,2 años después, fue de un 4,2% en el grupo de dosificación vespertina y 4,1% en el de dosificación matutina.

Los autores concluyen que "tomar la medicación por la noche no fue perjudicial, pero tampoco proporcionó un beneficio adicional en comparación con la dosis matutina. Por lo tanto, se debe advertir a los pacientes que no necesitan cambiar el horario de dosificación de sus medicamentos antihipertensivos, pero que pueden optar por tomarlos en el horario que mejor les convenga, porque el horario no influye en los resultados cardiovasculares".