El tipo de ejercicio físico (casi) tan eficaz como la Viagra

Aunque es un problema que afecta a más de cinco millones de hombres solo en España, la disfunción eréctil sigue siendo un tema tabú escondido y que prácticamente no forma parte de las conversaciones pese a sabe que existen tratamientos farmacológicos para poder hacer frente a este problema y tener relaciones sexuales placenteras. El más conocido es la Viagra, el nombre comercial del sildenafilo, pero como todo fármaco, puede tener efectos secundarios. Por eso muchas veces se buscan alternativas saludables y, según la ciencia, no hay nada mejor que unos buenos hábitos de vida.

Es aquí donde entra el deporte. Tal y como señala un estudio recientemente publicado en el Journal of Sex Medicine en el que se revisan diferentes investigaciones que analizan el impacto del ejercicio y el uso de fármacos, como la Viagra, para combatir la disfunción eréctil. Fue así como llegaron a la conclusión de que el ejercicio no solo nos permite estar en forma y mejorar nuestra salud, también es clave para los hombres que padecen disfunción eréctil.