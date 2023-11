Viagra debe ser tomado aproximadamente de 30 minutos a 1 hora antes de la actividad sexual , pero no más de una vez al día. El medicamento puede ser efectivo por hasta 4 a 5 horas, pero eso no significa que tendremos una erección durante todo ese tiempo; la erección debería ocurrir solo como una respuesta a la estimulación sexual.

Es preferible evitar comidas pesadas y el consumo de alcohol antes de tomar Viagra, ya que pueden retrasar su efectividad . El alcohol, en particular, puede disminuir la presión arterial y con ello también aumentar el riesgo de efectos secundarios.

Es importante tener unas expectativas realistas sobre lo que la Viagra puede y no puede hacer. Este medicamento ayuda a obtener y mantener una erección en presencia de estimulación sexual, pero no cura la disfunción eréctil ni aumenta el deseo sexual. También es esencial entender que la Viagra no protege contra enfermedades de transmisión sexual.