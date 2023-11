Belén Rueda y su, casi inadvertido, ictus: cómo pudo salvarse

Belén Rueda tiene nueva película. Inmersa en la intensa campaña de promoción de 'La ermita', título del último trabajo de la actriz, ha desvelado algunos datos importantes relativos a su salud. En 'El hormiguero' Rueda, de 58 años, confirmó que había sufrido un ictus. " Pensé que era una lipotimia , que te da un mareo y pierdes el conocimiento durante un tiempo, fue un tiempo muy cortito, pero mi hermana que vive al lado vino a casa y me dijo que estaba rara y llamó a la ambulancia ", declaró.

El médico que llegé en ambulancia le pidió a la actriz que intentara sonreír, hinchar los mofletes y cerrar los ojos y tocarse la nariz con el dedo índice de cada mano. Al no poder hacerlo, el diagnóstico estuvo claro: un ictus. En el caso de Belén Rueda, la rapidez fue, literalmente, vital: "Estas tres cosas te pueden salvar la vida porque un ictus, si lo coges a tiempo, puede no ser tan grave. Vino la ambulancia rapidísimo. Me llevaron al hospital y fue un ictus transitorio", explicó la protagonista de 'El orfanato'.