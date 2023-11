Según un artículo publicado en The Conversation y difundido por CNN de las expertas Madeline Sprajcer y Sally Ferguson, en el sofá nos dormimos por la presión del sueño , un impulso biológico que aparece cuánto más tiempo llevamos despiertos. Pero no solo eso, el ambiente también tiene mucho que ver, ya que puede que nuestro salón, justo después de cenar, esté cálido y con una luz tenue que favorezca conciliar el sueño. Se trata de un instante en el que la presión del sueño es fuerte, el entorno acompaña y nuestro ritmo circadiano nos avisa que es el momento de cerrar los ojos .

Pero eso también ocurre en nuestro dormitorio. ¿Por qué no podemos conciliar el sueño en la cama tras echar una cabezadita en el sofá? Lo que pasa es que probablemente la presión de sueño sea menor tras esa siesta de la que te has despertado, lo que va a complicar un poco volver a dormirte al irte a la habitación.

Todo depende de tiempo, claro. Si solo te has dormido cinco minutos, al irte a la cama no debería costarte conciliar el sueño, pero si has estado una hora soñando sí que es probable que la cosa se complique.