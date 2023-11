Mónica Finol, paciente de artritis reumatoide: "El ejercicio físico me salvó de estar hoy en silla de ruedas a los 50"

Al diagnóstico de Mónica le acompañó una sentencia: acabaría en silla de ruedas en un tiempo relativamente corto . Se dio un tiempo para digerir y recapitular. Y lo primero que entendió fue que ni las palabras de ánimo ni sus propias lágrimas le traerían de vuelta la salud . "El diagnóstico no lo podía cambiar, pero sí el pronóstico. Me negué a asumir impasible que terminaría en una silla de ruedas.

Una vez superado el proceso de duelo por la pérdida de mi salud, solo me quedaba la posibilidad de adaptarme a la nueva situación. Así lo hice, empecé a vivir con esa idea y mirando el lado bueno, sin dejarme invadir por la tristeza, por la infelicidad de lo que ya no iba a poder ser o cualquier otro sentimiento complicado".

Diez años después del diagnóstico y coincidiendo con su divorcio, Mónica tuvo que ser intervenida. "Me colocaron una prótesis de titanio en el hombro derecho porque ya no lo podía mover, lo tenía literalmente colgando". Pero no dejó de moverse, de cuidar la alimentación y de trabajar la parte emocional. Piensa que han sido los tres pilares para que, casi 20 años después del diagnóstico, haya podido desafiar la sentencia de quedarse inmovilizada en silla de ruedas. La enfermedad se encuentra en remisión. No ha avanzado más allá y sigue entrenando a diario, sobre todo el hombro, para mantener la prótesis firme.