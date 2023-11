Aprender a lavarse bien los dientes a los 50 para evitar infartos: "No mojes el cepillo antes"

Nuestros dientes dicen mucho de nuestra salud. Un buen cuidado bucodental nos garantiza evitar ciertos riesgos sobre algunas enfermedades en las que, a priori, no hay ninguna relación. Sin embargo, cuidar nuestros dientes no solo nos da una sonrisa mucho más bonita y estética, sino que también va a contribuir a la prevención de determinadas enfermedades, incluso cardiovasculares. ¿Cómo hay que cepillarse bien los dientes? ¿Cuáles son los principales errores que cometemos al coger el cepillo?

No obstante, el corazón no es el único que sufre de una mala higiene bucal, ahí está la halitosis, producida por la acumulación de placa y bacterias por toda la boca. Incluso la diabetes guarda una relación evidente, pues quienes no cuidan bien de su boca tienen mayores dificultades para controlar los niveles de azúcar en sangre.